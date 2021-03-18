Собчак надела похожий на скатерть костюм и оконфузилась

Блогер и телеведущая Ксения Собчак появилась на мероприятии в брючном костюме из блестящей золотистой ткани, похожей на скатерть. Такой конфуз она показала в Instagram.

На опубликованных роликах телеведущая танцует рядом с одним из столиков гостей, демонстрируя схожесть материалов своего наряда и текстильного изделия. «Когда оделся вести мероприятие, а выглядишь как скатерть», — подписала она.

Фото опубликовано @xenia_sobchak

Большинство юзеров похвалили блогершу за самоиронию. «Что хуже, скатерть или еще одна девушка в точно таком же платье?», «Эти люди настолько богаты, что застилают стол костюмом Ксении Собчак», — шутили одни пользователи в комментариях. Другие подписчики также вспомнили случаи, когда их наряды оказались похожи на различные украшения интерьера.

В феврале 2020-го Собчак вышла в свет в откровенном наряде. На премьере проекта ее запечатлели в классическом сером костюме: пиджаке и брюках. Под него она надела оранжевый прозрачный бюстгальтер. Образ телеведущей дополняли кулон в виде креста в тон топа и несколько колец. В руках она держит горчичную сумку-мешок.