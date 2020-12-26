Собчак высмеяла купальник жены футболиста Тарасова

Телеведущая Ксения Собчак высмеяла жену футболиста Дмитрия Тарасова из-за купальника. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.

По мнению Собчак, супруга спортсмена модель Анастасия Костенко использовала фотошоп, чтобы изменить цвет старого купальника и выдать его за новый.

«Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа)», — прокомментировала телеведущая снимки модели.

На кадрах Костенко запечатлена на отдыхе в Дубае и на Мальдивах. На фотографиях девушка позирует в одинаковых моделях купальника. «Не по-блогерски это — в одном купальнике дважды щеголять?» — добавила Собчак.

Ранее Костенко высмеяли в сети за «приклеенный» на фото Mercedes. На размещенном в сети кадре жена футболиста запечатлена в полный рост на улице, при этом на задний фон была наложена фотография серебристого автомобиля Mercedes.