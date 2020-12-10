Телезвезда увеличила формы в фотошопе и случайно «сломала» интерьер дома

Британская телезвезда Хлои Ферри (Chloe Ferry) увеличила свои формы в фотошопе на новом снимке и случайно «сломала» интерьер помещения, в котором проводила фотосессию. На ее публикацию в Instagram обратили внимание в Daily Mail.

25-летняя знаменитость позировала в боком к камере в платье с тигровым принтом в доме, где в настоящий момент проходят съемки романтической передачи Celebs Go Dating. Чтобы ее ягодицы выглядели крупнее, она изменила их контур в фоторедакторе. «У меня тоже есть выдающиеся формы», — подписала она пост, который собрал около 85 тысяч лайков.

Поклонники заметили, что из-за ретуши также искривились ровные линии ступеней лестницы на фоне Ферри. «Тебе совершенно не нужно применять фотошоп. Твое тело и так прекрасно!», «Вместе с ягодицами она переломала лестницу», «Хлои, детка, посмотри на лестницу. Тебе не стоило этого делать», «Там проблемы еще и с дверью», «Да перестаньте вы фотошопить свои тела! Эти кривые линии интерьера сводят меня с ума», — высказались они в комментариях.

Ранее в декабре нелепым фотошопом подписчиков рассмешила супруга полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко. Ее сняли в полный рост на улице, при этом на задний фон была наложена фотография серебристого автомобиля Mercedes.