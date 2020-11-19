Женщина отправила дочь в детский сад в майке с матерным словом и прославилась

Женщина отправила двухлетнюю дочь в детский сад в футболке с нецензурным принтом и прославилась в сети. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Мать Пейдж (Paige) опубликовала видео, в котором показала фотографии своей дочери Эммы (Emma), сделанные в детском саду. По словам блогерши, в тот день она одела девочку в футболку со сленговым словом sasshole («дерзкий и нахальный человек»). Однако из-за позы Эммы на снимках слово выглядит как asshole («засранец»).

«Если вы когда-то думали, что вы плохая мать, по крайней мере вы не отправляли своего ребенка в сад в таком наряде в день фотосессии», — подписала ролик его автор. Публикация Пейдж стала вирусной и набрала больше 11 миллионов просмотров. Пользователей рассмешило видео, о чем они писали в комментариях.

Ранее в июне пошлая надпись на детской футболке возмутила покупателей. В ассортименте интернет-ретейлера Amazon появилась черная футболка для детей, на которой напечатана белая неприличная надпись Daddy’s Little Slut («Папочкина маленькая проститутка»). Юзеры обругали магазин за продажу вещи с неуместными словами.