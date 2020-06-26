Пошлая надпись на детской футболке возмутила покупателей

Покупатели интернет-ретейлера Amazon раскритиковали магазин за продажу детского наряда с пошлой надписью. На их комментарии в соцсетях обратили внимание журналисты Mirror.

На сайте появилась черная футболка для детей от шести месяцев до двух лет, на которой напечатана белая неприличная надпись Daddy’s Little Slut («Папочкина маленькая проститутка»). Стоимость изделия составляет семь фунтов стерлингов (600 рублей).

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Пользователи сети обругали интернет-магазин за продажу футболки с «неуместными словами» и выразили свое возмущение в Twitter. «Как это вообще возможно? Кто придумал дизайн? Кто покупает эту майку? Почему она продается?! Amazon — вы проверяете товар на своем сайте? Это какой-то кошмар», — написал один. «Если бы я увидел ребенка в такой майке — вызвал бы социальную службу», — высказался второй. «Я не верю, что такое вообще возможно», — недоумевал последний.

В мае 2019 года неприличная надпись на футболке трехлетнего ребенка рассмешила юзеров. Келси Доун Уильямсон рассказала, что решила купить своей дочке Салем футболку с героями популярной детской книжки на сайте AliExpress, однако на полученном изделии была другая надпись — Fuck the police («К черту полицию»). Фотография ребенка стала вирусной и большинство пользователей посмеялись над нелепостью ситуации.

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