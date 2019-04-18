Ценности
 
Последние новости
Премьер-министр Украины оценил перспективы работы с Зеленским
Кхал Дрого из «Игры престолов» лишился бороды
Москва станет свободна от заборов 
Росстат впервые опубликовал данные по доходам россиян в новом формате
В Англии нашли поедающую уток рыбу
Появились подробности издевательств над заключенными в российской колонии
Кудрин взялся за Набиуллину
Президент Эстонии подала России знак
В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС
Новости партнеров

Бренд дешевой одежды захотел нажиться на культовом сериале 90-х

Перейти в «Мою Ленту»

Бюджетный ирландский бренд Primark выпустил футболки со сценой из популярного в 1990-х годах сериала «Друзья». Об этом представители марки объявили в Instagram.

На фотографии, появившейся в соцсети в среду, 17 апреля, запечатлена белая футболка с изображением всех шести героев. Под снимком напечатана фирменная надпись Friends. «Передаем ту самую энергетику стиля 90-х с нашими любимыми "Друзьями"», — говорится в подписи к посту.

По информации в Instagram, стоимость одной футболки составляет 10 долларов.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

Это не первый раз, когда масс-маркетовый бренд посвящает свою продукцию указанному сериалу. Так, в июле прошлого года в ассортименте испанского масс-маркетового бренда Zara появились вещи с принтами из кадров «Друзей». Одна из них — черная футболка со сценой из серии, где герои вспоминают свои Дни благодарения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Primark is bringing back the 90s with its Friends T-shirts and they only cost £6
Еще один бренд захотел нажиться на культовом сериале из 90-х
Zara захотела нажиться на популярном в 90-х сериале
Ценности
Ценности00:0116 апреля
Иван Ургант

«Мир катится к чертовой бабушке»

Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
09:33Сегодня

«Бредовые» запросы Меган Маркл довели до увольнения ее придворных

12:1116 апреля

Владельцы люксовой фирмы пожертвовали Нотр-Даму вдвое больше семьи миллиардера

12:4817 апреля

Выбрана самая стильная женщина года

Ценности00:0511 апреля
Кайли Миноуг

Вдали от королевы

Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
17:0815 апреля

Глава ДНР резко сменил имидж

10:28Сегодня

Назван автомобиль года

11:3117 апреля

Названы любимые автомобили молодых россиян

Ценности00:0424 марта

«Есть места, куда принято приходить в одном нижнем белье»

Африканские женщины обожают нескромные вечеринки. Ислам и духи предков им не помеха
16:54 8 апреля

Найден способ бесплатно обедать в «Макдоналдсе»

21:3217 апреля

Найден алмаз самого необычного цвета

16:2617 апреля

«Единственная красавица в семье Кардашьян» пожаловалась на отсутствие груди

Россия
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
«Это мост в Россию будущего»
Медведев рассказал депутатам, как дальше будет жить страна
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
Многодетную россиянку осудили и записали в террористы за комментарий в соцсети
Заявившая о ненужности молодежи чиновница проведет фестиваль красоты
Российских депутатов накажут за мат в интернете
Пенсии ветеранов Великой Отечественной войны вырастут почти на 10 тысяч рублей
Все материалы
Мир
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
92-летнему мужчине предъявили обвинения за охрану концлагеря
Армия Хафтара отбила нападение на свою авиабазу
Россия рассказала о реальной силовой акции США
Северная Корея потребовала сменить Помпео на более зрелого дипломата
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
«Вы русский тролль?»
 
Все материалы
Бывший СССР
Армянский трансгейт
Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
Президент Эстонии подала России знак
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
В Белоруссии католический храм сожгли вместе с мусором
Премьер-министр Украины оценил перспективы работы с Зеленским
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Все материалы
Экономика
Большой куш
Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
Мир в кармане
Предприниматель Дмитрий Черняев о том, какой может быть современная стильная одежда
Росстат впервые опубликовал данные по доходам россиян в новом формате
Кудрин взялся за Набиуллину
Треть водки в России оказалась паленой
Срыв обрезания Sukhoi Superjet 100 прояснили
Кремль прокомментировал вымирание среднего класса в России
Все материалы
Силовые структуры
«Он сказал, что я китаец»
Жертвы нападения Кокорина и Мамаева — о той самой встрече с пьяными футболистами
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
Планировавшие вооруженное нападение на отдел полиции попали на видео
В России вынесли рекордное число приговоров за экономические преступления
ФСБ выявила хищения в военном центре по защите от биологического оружия
Соратники полковника Квачкова планировали вооруженное нападение на отдел полиции
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
Все материалы
Наука и техника
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Парадным «Арматам» подготовили эвакуаторы
В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС
В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии
Компьютер «Арматы» получил гендерно-зависимый голос
Все материалы
Спорт
Кори Хиггинс«Мечтал ли я об этом? Нет»
Крестный сын Майкла Джордана попал из НБА в Люберцы. И ему там понравилось
Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов
Соперник сборной России по отбору на Евро-2020 лишился тренера
Нурмагомедов пожаловался на популярность
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
Проект Rambler Group с АПЛ возглавит Владимир Стогниенко
Над побившим американца футболистом «Спартака» нависла угроза тюрьмы
Все материалы
Культура
Колхозный корпоратив
Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
Адское месиво
Свинобык-реваншист, король Артур и детские комплексы: чем удивляет новый «Хеллбой»
«Водку он пил большими чайными стаканами»
Два Пушкина, три Некрасова, два Пелевина: гид по великим однофамильцам в литературе
Дмитрия Быкова решили везти в Москву
Кхал Дрого из «Игры престолов» лишился бороды
Умерла актриса из «Кадетства»
На Каннском фестивале поборются российский и украинский фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Грязная война
Они выживают в условиях нескончаемого зверства и нищеты. Их снимают лучшие фотографы мира
Facebook «нечаянно» собрала пароли пользователей от электронной почты
Россиянам покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Тысячи людей разденутся ради свободы сосков в соцсетях
Ученый из Кувейта обвинил евреев в добавлении в выпечку крови христианских детей
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
«Бредовые» запросы Меган Маркл довели до увольнения ее придворных
Бренд дешевой одежды захотел нажиться на культовом сериале 90-х
Выбрана самая стильная женщина года
Назван автомобиль года
Все материалы
Путешествия
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Назван надежный способ избежать конфликтов на борту самолета
Названо самое доступное место для отдыха на майские праздники
В московском аэропорту загорелся самолет
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
В дешевом кольце нашли секрет на 20 тысяч фунтов стерлингов
В Англии нашли поедающую уток рыбу
Британец совершил убийство из-за чая с молоком
Cемья покопалась в бардачке машины и разбогатела
Все материалы
Собирайся, мы переезжаем!
Как крупные производители суперкаров осваивали среднемоторную схему
Новый Mercedes GLS во всех подробностях
Все, что нужно знать о флагманском внедорожнике нового поколения
Китайские кроссы
10 самых ярких и интересных кроссоверов, показанных на автосалоне в Шанхае
All Wheel Control? Super!
Итоги длительного теста Mitsubishi Eclipse Cross
Alibaba научит автомобили заказывать еду
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Kia придумала «автомобиль всего»
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
В Госдуме предложили субсидировать ипотеку на вторичное жилье
Рост цен на жилье в Москве замедлился
Россиянам пообещали новую схему покупки квартир
Названы условия снижения платы за ЖКХ до минимума
Все материалы