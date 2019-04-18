Бренд дешевой одежды захотел нажиться на культовом сериале 90-х

Бюджетный ирландский бренд Primark выпустил футболки со сценой из популярного в 1990-х годах сериала «Друзья». Об этом представители марки объявили в Instagram.

На фотографии, появившейся в соцсети в среду, 17 апреля, запечатлена белая футболка с изображением всех шести героев. Под снимком напечатана фирменная надпись Friends. «Передаем ту самую энергетику стиля 90-х с нашими любимыми "Друзьями"», — говорится в подписи к посту.

По информации в Instagram, стоимость одной футболки составляет 10 долларов.

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«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

Это не первый раз, когда масс-маркетовый бренд посвящает свою продукцию указанному сериалу. Так, в июле прошлого года в ассортименте испанского масс-маркетового бренда Zara появились вещи с принтами из кадров «Друзей». Одна из них — черная футболка со сценой из серии, где герои вспоминают свои Дни благодарения.

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