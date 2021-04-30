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Посольство США прекратит выдавать визы россиянам

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Посольство США в России сокращает список оказываемых услуг из-за новых ограничений в отношении сотрудников. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

Отмечается, что с 12 мая посольство начнет работать только для американцев. Консульские услуги гражданам других стран предоставляться не будут: россиянам также прекратят выдавать визы неиммиграционного и недипломатического характера. Исключение составят только неотложные случаи.

Посольство в Москве в ближайшем будущем также не будет заниматься обычными нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта. Указывается, что оказание экстренной помощи американцам в России также может быть отложено из-за ограничений для сотрудников на выезд за пределы Москвы.

Подобные изменения связаны с решением российских властей запретить диппредставительству нанимать на работу неамериканцев. «Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников на 75 процентов», — говорится в заявлении.

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