В Кремле сочли бесперспективной политику «кнута и пряника» со стороны США

Американская политика «кнута и пряника» не может быть применима в отношении России. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Большая игра» на Первом канале, его слова передает ТАСС.

По его словам, в отношениях с Россией США имеет пристрастие к политике двухтрекового подхода, или, как его еще называют, к «методу кнута и пряника». Придерживаясь именно этой тактики, пояснил представитель Кремля, государство сначала может заявить о заинтересованности в налаживании контактов, а на следующий день объявить введение новых санкций.

«Применимо ли это к России? Ответ очевидный — нет. Имеет ли перспективы эта политика? Не имеет», — отметил Песков.

Ранее в США заявили, что не хотят эскалации напряженности в российско-американских отношениях, однако приготовились вводить санкции против России. Таким образом, согласно источникам, в Белом доме хотят заставить Москву заплатить за «неприемлемые действия».

13 апреля президент США Джо Байден в ходе телефонных переговоров призвал президента России Владимира Путина провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. Позднее в Вашингтоне выразили желание провести «откровенный разговор» с Москвой.