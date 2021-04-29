Собчак отреагировала на комментарии об «одутловатом лице» на фото без макияжа

Ведущая и блогерша Ксения Собчак отреагировала на негативные комментарии поклонников в Instagram после публикации фотографии без макияжа. В новом посте в Instagram она высмеяла слухи о попадании в клинику для реабилитации и замечания ее «одутловатом лице».

«Как и ожидалось, увидев фото в халате и без мейка в Instagram, тут же говнопресса стала писать про одутловатое лицо и рехаб, в очередной раз подтвердив дремучее отношение к здоровью», — отметила она.

Собчак подчеркнула, что периодически сдавать анализы и консультироваться с врачами желательно не в момент болезни, а до этого. «В этом секрет долголетия и хорошего самочувствия», — заверила блогерша. Она заключила, что именно ради этого прилетела в специальное учреждение в Швейцарии, где было сделано предыдущее фото без макияжа и в халате.

В посте, выложенном 26 апреля, Собчак опубликовала фото без макияжа. Однако в комментариях многие стали высмеивать внешний вид ведущей. Так, один из юзеров посоветовал блогерше пить меньше жидкости на ночь. Другой пользователь посчитал, что «личико запухшее и отечное», и намекнул на то, что Собчак злоупотребляла алкоголем.

Ранее Собчак поделилась своей болью после интервью певца Сергея Шнурова, в котором тот в негативном ключе высказался о ней. Она отметила, что никогда не осуждает людей за их жизненные решения, однако поведение Шнурова ее сильно расстроило.