Названы последствия для российского спорта из-за прекращения выдачи виз США

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал последствия для российского спорта из-за прекращения выдачи виз США россиянам. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Лебедев посчитал, что отечественным спортсменам будет сложно участвовать в соревнованиях на территории США, из-за чего они захотят поменять спортивное гражданство. По его мнению, это обезопасит их от санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) и даст возможность беспрепятственно въезжать в Штаты.

Депутат добавил, что атлеты, которые захотят получить американскую визу в соседних от России странах, столкнутся с долгим ожиданием и не смогут вовремя прилетать на соревнования. «Естественно, американцы не будут делать исключений для спортсменов, это их право», — подытожил он.

Ранее 30 апреля дипломатическое представительство США в России объявило о сокращении списка услуг из-за новых ограничений. В частности, с 12 мая посольство начнет работать только для американцев, россиянам прекратят выдавать визы неиммиграционного и недипломатического характера. Исключение составят только неотложные случаи.