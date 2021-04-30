Клишина ответила на слова о предательстве из-за жизни в США

Российская прыгунья Дарья Клишина в Instagram ответила на слова о предательстве России из-за жизни в США.

«Никак не могу понять, в чем предательство? Сменила гражданство, получила другой паспорт? Забыла русский язык? Выступаю за другую страну? Добавьте, если что-то упустила», — заявила спортсменка в ответ на комментарий подписчика, назвавшего ее предательницей.

В декабре 2020-го Клишина высказалась о жизни в США. Она рассказала, что за океаном ей пришлось завести кредитную карту, потому что без кредитной истории она не могла купить телефон.

Клишина переехала в США в 2013 году, где с тех пор живет и тренируется. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.