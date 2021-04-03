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Легкоатлетка Клишина попозировала в купальнике и взволновала фанатов

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Фото: @dariaklishina

Российская легкоатлетка Дарья Клишина взволновала фанатов снимком в купальнике. Публикация доступна в ее Instagram.

Спортсменка попозировала на пляже в Майами. «Уже скучаю по этому теплому и белому песку. Сбор здесь закончен, держим путь на Атланту. Желаю всем солнечных выходных», — написала Клишина.

Подписчики в комментариях восхитились фигурой россиянки. «Совершенная!», «Секси-красотка», «Красивая и сексуальная», — заметили они.

В январе Клишина смутила фанатов фотографией в едва заметных лосинах. В комментариях пользователи заметили, что лосины сливаются по цвету с кожей так, что кажется, будто спортсменка не одета.

Клишина переехала в США в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.

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