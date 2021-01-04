Легкоатлетка Клишина смутила фанатов фотографией в едва заметных лосинах

Российская легкоатлетка Дарья Клишина смутила фанатов новой фотографией. Снимок доступен в ее Instagram-аккаунте.

На фото спортсменка лежит на тренировочном коврике в едва заметных лосинах розового цвета. «Начни неделю с улыбки», — написала Клишина под публикацией.

В комментариях пользователи заметили, что лосины сливаются по цвету с кожей так, что кажется, будто спортсменка не одета. «С первого взгляда, как без штанов», «Показалось...», «На секунду подумал, что ты голая» — написали юзеры.

23 декабря 2020-го Клишина сравнила жизнь в России и США. Спортсменка отметила, что за океаном сложно найти настоящих друзей, так как местные жители не сближаются и не привязываются друг к другу так, как это происходит в России.

Клишина переехала в Соединенные Штаты в 2013 году и с тех пор живет и тренируется там. Спортсменка — двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года.