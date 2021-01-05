Серебряный призер ОИ показала фото в откровенном купальнике

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном многоборье, чемпионка мира 2015 года в упражнении на брусьях российская гимнастка Дарья Спиридонова в своем Instagram показала фото в откровенном купальнике.

«Как быстро летит время. Посоветуйте, куда полететь в следующий раз. Какие красивые места знаете?» — так спортсменка подписала фотографию.

В понедельник, 4 января, российская легкоатлетка Дарья Клишина смутила фанатов новой фотографией. На фото спортсменка лежала на тренировочном коврике в едва заметных лосинах розового цвета.