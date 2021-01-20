Российский боец UFC прожил в США год и рассказал о хмурой родине

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Омари Ахмедов сравнил жизнь в России и США. Его слова приводит Sport24.

Ахмедов заявил, что чувствует себя чужим среди американцев, хотя они очень приветливые. «Видят тебя в торговом центре и улыбаются. Возвращаешься в Россию и чувствуешь большую разницу», — подчеркнул он. Он вспомнил, как прожил в США год, после чего в России ему все показалось очень хмурым.

Спортсмен заметил, что на родине, несмотря ни на что, ему лучше. «Даже когда в аэропорту только услышал русскую речь, уже по кайфу было!» — вспомнил Ахмедов. Он добавил, что многим бойцам, наоборот, больше подходит жизнь в Штатах.

33-летний Ахмедов за карьеру провел 26 поединков по правилам ММА. В 20 из них он одержал победу, пять боев проиграл, еще одно противостояние с его участием окончилось вничью. Россиянин выступает в UFC с 2013 года. Следующий бой под эгидой промоушена он проведет 20 января 2021 года против англичанина Тома Бриза.

В декабре 2020-го российская легкоатлетка Дарья Клишина также высказалась о жизни в США. Она рассказала, что за океаном ей пришлось завести кредитную карту, потому что без кредитной истории она не могла купить телефон.