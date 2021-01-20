Макгрегора обвинили в избиении и потребовали с него миллионы долларов

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора обвинили в избиении и через суд потребовали от него миллионы долларов. Об этом сообщает ESPN.

Адвокат женщины, которая заявила о телесных повреждениях, Дэйв Коулман пояснил, что речь идет о событиях 2018 года. При этом иск в суд подала и мать женщины, однако официально спортсмену обвинений никто не предъявлял.

Отмечается, что полиция провела тщательное расследование и выяснила, что обвинения против бойца были ложными. Пресс-секретарь Макгрегора Карен Кесслер заявила, что правоохранители допросили истцов, а также многочисленные источники. Она также подчеркнула, что истцы знают о несоответствии фактов утверждениям в исках. Обвинения отвергает и сам спортсмен.

Макгрегор не раз оказывался в центре скандалов, в том числе после сообщений о сексуальных домогательствах со стороны бойца. Например, во время отдыха на Корсике в сентябре 2020-го ирландский спортсмен был арестован после приставаний к замужней женщине в состоянии алкогольного опьянения.

Спортсмен вернется к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 24 января. Его соперником станет Дастин Порье.

Макгрегор — экс-чемпион UFC в двух весовых категориях.