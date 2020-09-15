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Появилось фото задержания Макгрегора из-за домогательств

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор
Фото: USA TODAY Sports / Reuters

Появилось фото задержания ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора на Корсике из-за домогательств к замужней женщине. Снимок доступен на сайте TMZ.

На фото видно, что ирландец стоит в окружении полицейских и общается с ними. По информации издания, снимки были сделаны в пятницу, 11 сентября.

Ранее 15 сентября Макгрегор прокомментировал обвинения в домогательствах в Twitter. Он попросил не устраивать ему травлю. Позже ирландец удалил пост.

14 сентября стали известны детали домогательств Макгрегора. Сообщалось, что спортсмен во время отдыха на Корсике оголился перед женщиной, направлявшейся в туалет.

О задержании Макгрегора корсиканской полицией сообщалось 12 сентября. Его отпустили после допроса. Все обвинения в свой адрес боец отрицает. Макгрегор отдыхает вместе с невестой Ди Девлин.

Ирландец заявил об уходе из смешанных единоборств в июне. До этого спортсмен дважды завершал карьеру, но оба раза менял решение. Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он бывший чемпион организации в двух весовых категориях.

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