Макгрегор прокомментировал обвинения в домогательствах и удалил пост

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор прокомментировал обвинения в домогательствах в Twitter и удалил пост. Об этом сообщает TalkSport.

«Я так не могу, просто раздавлен. Стараюсь оставаться сильным ради моих детей и людей, которые меня поддерживают», — написал он одному из пользователей. Макгрегор также попросил не устраивать его травлю.

14 сентября стали известны детали домогательств Макгрегора. Сообщалось, что спортсмен во время отдыха на Корсике оголился перед девушкой, направлявшейся в туалет.

12 сентября корсиканская полиция задержала ирландского бойца. Его отпустили после допроса. Все обвинения в свой адрес боец отрицает. Макгрегор отдыхает вместе с невестой Ди Девлин.

Ирландец заявил об уходе из смешанных единоборств в июне. Спортсмен уже трижды делал такое заявление, но каждый раз менял свое решение. Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.