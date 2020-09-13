Глава UFC прокомментировал арест Макгрегора

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал недавний арест ирландца Конора Макгрегора. Функционер беседовал с журналистами на пресс-конференции после турнира UFC Vegas 10.

«Всякое может случиться, когда ты ведешь такой образ жизни. Ты пытаешься вести себя нормально, но это не всегда получается. Я не оправдываю Конора, но у меня не хватает информации, чтобы уверенно говорить о случившемся», — заявил Уайт.

12 сентября стало известно, что полиция острова Корсика задержала Макгрегора. Бойца заподозрили в попытке сексуального домогательства и непристойном поведении. После допроса 32-летнего спортсмена отпустили. Отмечается, что предполагаемый инцидент произошел в одном из баров Корсики 10 сентября. Макгрегор отдыхает на Корсике вместе со своей невестой Ди Девлин.

Макгрегор объявил о своем уходе из смешанных единоборств в июне. Спортсмен уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. При этом ирландец до сих пор не исключен из пула Антидопингового агентства США. В частности, Макгрегор сдал допинг-тест во время отдыха в сентябре.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.