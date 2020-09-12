Появились подробности ареста Макгрегора

Ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора допросили полицейские Корсики после обвинения спортсмена в сексуальном домогательстве. Подробности приводит TMZ.

Согласно жалобе, поступившей в полицию, инцидент с участием 32-летнего бойца произошел 10 сентября. Уточняется, что Макгрегор якобы отметился непристойным поведением в баре, что и послужило поводом к обвинению. Сторона спортсмена отрицает факт домогательств.

Ранее 12 сентября сообщалось, что Макгрегора арестовали на Корсике. В настоящий момент боец уже допрошен и отпущен. Ирландец находится на острове вместе со своей невестой Ди Девлин.

В марте 2019-го Макгрегора также задержали по подозрению в домогательствах, однако дело не получило развития. В октябре того же года Макгрегора обвинили в изнасиловании.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионата (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях.