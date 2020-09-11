Завершившего карьеру Макгрегора протестировали на допинг

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор подвергся проверке на допинг. Об этом боец сообщил в своем Twitter.

Ирландец рассказал, что к нему на яхту прибыли сотрудники Антидопингового агентства США (USADA). «Я же завершил карьеру, парни! А хотя продолжайте, я позволю им протестировать меня», — рассказал Макгрегор. Спортсмен также добавил, что не употребляет запрещенных препаратов, а в ближайшее время совершит путешествие на 180 километров.

4 сентября Forbes назвал доход Макгрегора за год. За указанный период ирландец заработал 48 миллионов долларов.

Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Последний поединок он провел в январе 2020 года, нокаутировав Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в 26 боях по правилам MMA.