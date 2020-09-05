Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор выступил с обращением к российскому политику Дмитрию Махонину. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Махонин — кандидат в губернаторы Пермского края. По словам Макгрегора, о его работе ему рассказал друг Артем Лобов. «Дмитрий Махонин, хочу пожелать тебе удачи на предстоящих губернаторских выборах. Знаю, люди будут в хороших руках при таком руководителе. Удачи на предстоящих выборах», — сказал спортсмен в видеообращении.

4 сентября Forbes назвал доход Макгрегора за год. За указанный период ирландец заработал 48 миллионов долларов.

Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Последний поединок он провел в январе 2020 года, нокаутировав Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в 26 боях по правилам MMA.