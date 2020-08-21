Макгрегор намекнул на возобновление карьеры

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор намекнул на возможное возобновление профессиональной карьеры. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в своем Instagram.

Боец выложил пост с фотографией перед вторым поединком с Нейтом Диасом, который состоялся ровно четыре года назад и завершился победой ирландца. Макгрегор назвал тот бой одним из самых больших в жизни, но при этом добавил, что, возможно, подобные бои еще ждут его в будущем.

Последний поединок ирландец провел в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 22 победы и четыре поражения в 26 боях в MMA.

Макгрегор объявил об уходе из спорта 7 июня этого года. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Позднее он менял решение. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.