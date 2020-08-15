Лучший боец UFC выбрал сильнейшего между Нурмагомедовым и Макгрегором

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс отдал предпочтение россиянину Хабибу Нурмагомедову в возможном матче-реванше с ирландцем Конором Макгрегором. Его слова приводит Bloody Elbow.

По мнению 33-летнего спортсмена, если бойцы сойдутся в октагоне еще раз, сильнейшим в этом противостоянии будет именно Нурмагомедов. «Обычно, я не ставлю на борцов. Но именно он [Нурмагомедов] будет диктовать ход поединка», — заявил Джонс.

Джонс, возглавляющий рейтинг лучших атлетов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), допускает, что поединок состоится. Несмотря на то, что Макгрегор завершил карьеру.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Осенью 2018-го он защитил титул в поединке с Макгрегором, вынудив последнего сдаться в четвертом раунде противостояния. Спустя год россиянин вновь сохранил чемпионский пояс в поединке с Дастином Порье. Очередная защита пройдет осенью 2020-го в бою с еще одним американцем Джастином Гэтжи.