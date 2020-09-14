Стали известны детали домогательств Макгрегора

По данным британского таблоида The Sun, ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор приставал к замужней женщине во время отдыха на Корсике. Заметка доступна на сайте издания.

The Sun стали известны детали инцидента. Сообщается, что 32-летний Макгрегор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, домогался замужней женщины в одном из баров. Спортсмен оголился перед девушкой, направлявшейся в туалет. Как сообщают свидетели случившегося, Макгрегор находился в сопровождении телохранителей.

12 сентября стало известно, что корсиканская полиция задержала ирландского бойца. Макгрегора отпустили после допроса. Все обвинения в свой адрес он отрицает. Макгрегор отдыхает на Корсике вместе с невестой Ди Девлин.

Ирландец заявил об уходе из смешанных единоборств в июне. Спортсмен уже третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. При этом он до сих пор не исключен из пула Антидопингового агентства США. В частности, Макгрегор сдал допинг-тест во время отдыха в сентябре.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.