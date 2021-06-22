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Захарова назвала условие для друзей России

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала условие, при котором страны могут называться друзьями России. Ее слова передает ТАСС.

В ответ на мнение о том, что у Москвы нет «друзей» на международной арене, Захарова отметила, что использование количественных показателей в этой теме «ущербно». Вместо этого она предложила обращаться к тому, как отношения между странами складывались исторически и к тому, насколько соблюдаются их национальные интересы.

«Количеством друзья не измеряются... Друзья России — это те страны, которые не предают», — заявила дипломат.

3 июня Захарова дала несколько советов странам, которые не хотят попасть в список недружественных стран. «Главное — наш основной тезис: мы за развитие равноправных отношений», — отметила дипломат. Представитель МИД подчеркнула, что в основе любых взаимодействий должно быть взаимное уважение. При соблюдении этого условия страны не будут попадать в эти списки.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

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