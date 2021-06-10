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Россия назвала условие для диалога с НАТО

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Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Москва открыта к проведению заседания Совета Россия — НАТО, но только в том случае, если на встрече будут обсуждаться конкретные вопросы. Такое условие назвала представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, подобный диалог должен затрагивать темы, связанные со снижением военной напряженности. «Это, безусловно, потребует участия военных. Но мы же знаем, что НАТО — это военно-политический блок, поэтому что же тут нелогичного?» — отметила Захарова.

7 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предложил Москве провести переговоры в рамках встречи Совета Россия — НАТО. По словам генсека, альянс предложил российской стороне организовать встречу более года назад, но еще не получил положительного ответа.

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал проведение встречи Совета Россия — НАТО в ближайшее время «нереалистичным в нынешних условиях». Грушко добавил, что обсуждение вопросов безопасности с НАТО «вряд ли может быть серьезным», если организация не восстановит нормальные контакты в военной сфере. Он напомнил, что из-за стратегических решений альянса и демонизации России прибалтийский и черноморский регионы стали «ареной военного противостояния».

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