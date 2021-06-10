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В НАТО отклонили приглашение на конференцию по безопасности в Москве

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Руководство Североатлантического альянса отклонило приглашение на конференцию по международной безопасности, которая пройдет в Москве с 22–24 июня. О решении НАТО в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

Дипломат отметила, что этот жест раскрывает истинные намерения организации и ее генсека Йенса Столтенберга. Представитель ведомства акцентировала внимание на том, что руководство Североатлантического альянса отвечает на каждое приглашение российской стороны к диалогу заявлением, опровергающим инициативу Москвы.

«Столтенберг информационно делает все, чтобы навязать общественности через СМИ восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию. Делается все, чтобы наш ответ просто потонул в этом речитативе одного и того же», — заявила Захарова, подчеркнув, что Россия готова вести диалог с альянсом.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко оценили возможность проведения встречи Совета Россия — НАТО в ближайшее время. Он подчеркнул, что Москва не уходит от диалога с альянсом и сама инициировала встречу Совета в 2019 году.

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