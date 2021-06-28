Захарова объяснила уничтожение консульской службы США в России

Соединенные Штаты сами занимаются уничтожением своей консульской службы в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что США работают в этом направлении не первый год. «Делают американские партнеры это исключительно из своих собственных представлений о визовой политике. Так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной», — объяснила Захарова.

Ее слова стали комментарием к заявлению посла США в России Джона Салливана. Он ранее объявил, что после 1 августа посольство не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме. По его словам, самой значительной проблемой стало включение США в список недружественных стран, в результате чего пропала возможность принимать на работу в дипмиссии граждан России и третьих государств.