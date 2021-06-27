Посол США в Москве оценил ситуацию с выдачей виз россиянам

Посол США в России Джон Салливан оценил ситуацию с выдачей виз россиянам. Он отметил, что Москва и Вашингтон работают над этим вопросом, ситуация представляет взаимный интерес. Слова высокопоставленного дипломата приводит ТАСС со ссылкой на телеканал «Дождь».

Оба президента согласились с тем, что в наших взаимных интересах – интересах США и России – иметь две стабильные дипломатические платформы в столицах и других городах в наших странах, где есть консульства, чтобы осуществлять ту необходимую дипломатическую работу, которую должны выполнять две такие большие важные страны, как США и Россия Джон Салливан Фото: Evgenia Novozhenina/ Reuters

По словам Салливана, к нему часто обращаются американские компании, обеспокоенные невозможностью получить визы для работающих на них россиян. Он подчеркнул, что взаимодействие происходило до саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве и продолжается по сей день для решения возникших проблем в дипломатических отношениях.

Работа диппредставительства после 1 августа

Посол Соединенных Штатов также отметил, что американское диппредставительство в Москве с 1 августа прекращает предоставлять свои услуги из-за нехватки персонала. Он отметил, что самой значительной проблемой стало включение США в список недружественных стран, в результате чего пропала возможность принимать на работу в дипмиссии граждан России и третьих стран.

Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России. Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз. Мы над этим работаем Джон Салливан Фото: Thibault Vandermersch/ Reuters

Встреча с Сергеем Рябковым

Салливан сообщил о намерении обсудить проблемные вопросы на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым на следующей неделе. В частности, речь пойдет о работе диппредставительства и о том, как оно будет функционировать в режиме ограничений. Посол выразил надежду, что после саммита в Женеве Москве и Вашингтону удастся нормализовать их деятельность.

Глава американской дипмиссии также заявил о том, что Вашингтон и Москва активно сотрудничают по вопросу осужденных в России американцев, поскольку эта тема является приоритетом для президента Джо Байдена. Он заключил, что не хотел бы обсуждения вопроса в публичном пространстве.

Ограничения деятельности посольств США в России

30 апреля стало известно, что с 12 мая посольство США в Москве прекращает выдавать визы и сокращает список консульских услуг. Посольство теперь будет работать только для американских граждан. Подобные изменения связаны с решением российских властей запретить диппредставительству нанимать на работу неамериканцев. «Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников на 75 процентов», — говорится в заявлении диппредставительства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в том, что они сами подорвали свою консульскую работу на территории России. «Не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении», — заявила Захарова.

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Российско-американские отношения ухудшились в апреле на фоне того, как президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.

В ответ МИД России опубликовал список санкций против США. Москва выдворит 10 американских дипломатов, примет меры по прекращению найма граждан России и третьих стран в посольство или генконсульства США и запретит американским дипломатам поездки за пределы мест их базирования.