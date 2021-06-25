США затянули с возвращением дипломатической собственности России

Американская сторона затянула с решением вопроса о возвращении российской дипломатической собственности, однако Россия продолжит бороться. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле. Это, конечно, негативно влияет на настрой, но я хочу вам сказать, что мы будем продолжать бороться и будем требовать возвращения российской дипломатической собственности», — приводит агентство слова главы дипмиссии.

24 июня стало известно, что посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон 20 июня, после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами.

Перед вылетом посол заявил, что у него уже запланировано несколько встреч в США. Антонов подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.

Решение о том, чтобы послы стран вернулись в Москву и Вашингтон, приняли по итогам саммита РФ США в Женеве 16 июня.