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Антонов заявил о выстраивании прагматичных отношений с «американскими друзьями»

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о выстраивании прагматичных и равноправных отношений с «американскими друзьями» и отметил необходимость начать серию консультаций по различным проблемам. Об этом пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день все зависит от политической воли США — готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя нашими президентами в Женеве», — подчеркнул высокопоставленный дипломат. По его словам, в настоящее время речь идет о выстраивании уравнения безопасности между Москвой и Вашингтоном, чтобы два государства смогли поддерживать стратегическую стабильность и «чувствовать себя комфортно».

Антонов добавил, что санкции США в отношении России не приведут к положительному результату, они не повлияют ни на внешнюю, ни на внутреннюю политику страны. Посол напомнил, что в последние годы, когда Соединенные Штаты ввели многочисленные ограничения, стало ясно, что «мы спокойно можем жить, работать». Он также отметил необходимость решить проблему отнятой российской дипломатической собственности, захваченной в США и подчеркнул, что Москва будет настаивать на праве использования тех или иных объектов, принадлежащих ей.

Ранее Антонов сообщил, что Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. Предложения в частности направлены на стабилизацию российско-американских отношений, что позволит «в дальнейшем говорить об улучшении этих двухсторонних связей».

Посол России в США прибыл в Вашингтон 21 июня после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами. Он подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.

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