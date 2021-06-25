Посол России прокомментировал возможные санкции США

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал возможность введения Вашингтоном санкций в отношении Москвы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, заявления советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана о подготовке Соединенными Штатами нового пакета ограничений не способствуют созданию позитивной атмосферы. Антонов подчеркнул, что с помощью санкций нельзя решить никакие проблемы. Санкции — путь в никуда, так как у России есть возможности, чтобы ответить на давление и попытки изменить ее внешнюю политику, резюмировал дипломат.

24 июня стало известно, что посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон 20 июня, после нескольких месяцев пребывания в Москве на фоне ухудшения отношений между странами.

Перед вылетом российский посол заявил, что у него уже запланировано несколько встреч в США. Антонов подчеркнул, что ему предстоит большая работа, однако отметил, что надеется на подвижки в выстраивании равноправных прагматичных отношений с американской стороной.

Решение о том, чтобы послы стран вернулись в Москву и Вашингтон, приняли по итогам саммита РФ и США в Женеве 16 июня.