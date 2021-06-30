Путин заявил о завершении периода однополярного мира

Период однополярного мира завершился, какие бы санкции ни применяли к России. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, трансляцию которой Первый канал ведет на Youtube.

Таким образом глава государства ответил на вопрос жителя Санкт-Петербурга — тот спросил, какова цель переговоров с президентом США Джо Байденом, состоявшихся 16 июня, если после них американские власти вводят антироссийские санкции.

Путин объяснил, что рекомендации политическому руководству США дают очень уважаемые аналитики, ученые и практики.

«Они им говорят: послушайте, период, когда мы были абсолютными гегемонами после окончания холодной войны и крушения Советского Союза, период однополярного мира прошел, и вы должны исходить из того, что мир меняется, меняется быстро», — сказал он, добавив, что с одной стороны, Вашингтон понимает это, поэтому встреча с Байденом состоялась, но с другой стараются сохранить свое монопольное положение.

Президент добавил, что, несмотря на санкции, Россия развивается, повышается ее экономический суверенитет, а обороноспособность достигла очень высокого уровня.

Ранее Путин заявил, что от Байдена многое зависит, хотя в США своя политическая система. При этом, отвечая на вопрос жителя Петербурга, он заявил, что вопрос лежит в другой плоскости, чем зависит от американского лидера.