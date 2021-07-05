В МИД заявили о поиске США новых поводов для санкций против России

Администрация США осознает исчерпанность санкционной политики США против России, однако по инерции продолжит вести поиск новых поводов для введения дальнейших ограничений. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Как рассказал дипломат, исчерпанность и бессмысленность санкций в отношении России осознают даже те, кто «формулирует рекомендации относительно того, какой официальный курс на российском направлении» должен проводить Вашингтон. Однако, даже понимая их бесперспективность, США уже не смогут отказаться от такой политики, подчеркнул Рябков.

По словам замглавы МИД России, инерционность санкций превосходит любой другой сегмент внешнеполитического курса США. Так, на российском направлении действуют уже более 95 санкционных циклов в том или ином виде, отметил он. «Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то еще такое совершить», — резюмировал Рябков.

В конце июня советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». Вашингтон не собирается накладывать ограничения на европейских партнеров, но «готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве».