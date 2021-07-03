В проект оборонного бюджета США не включили санкции против России

В проект оборонного бюджета палаты представителей США не включили новые санкции против России, пишет РБК.

Проект бюджета Пентагона на 2022 финансовый год одобрен одним из подкомитетов комитета по ассигнованиям. 13 июля его рассмотрит данный комитет в целом, потом комитет по вооруженным силам, а затем документ вынесут на голосование палаты.

Согласно проекту, объем финансирования Пентагона составит 706 миллиардов долларов. Документ запрещает использовать средства Минобороны для содержания тюрьмы Гуантанамо после 30 сентября 2022 года, а также запрещает поддержку операций, осуществляемых коалицией во главе с Саудовской Аравией в Йемене.

В последние годы конгрессмены часто включали рестрикции против России в оборонный бюджет, отмечает РБК. Например, в бюджете на текущий финансовый год были прописаны санкции по «Северному потоку-2». Они, в частности, касались компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги для строительства трубопровода.

Оборонный бюджет на 2020 финансовый год содержал положение о запрете продавать истребители F-35 Турции, которая купила российские ЗРК С-400.

В конце июня советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, связанных со строительством «Северного потока-2». Вашингтон не собирается накладывать ограничения на европейских партнеров, но «готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве».