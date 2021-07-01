Мир
 
Последние новости
Названо отличие «ЭпиВакКороны-Н» от прошлой версии
Тимошенко предрекла Украине потерю большей части ее территории
Гражданам Финляндии посоветовали воздержаться от поездок в Россию
Слуцкий прокомментировал информацию о возвращении в сборную России
Подозреваемый в мошенничестве бизнесмен Виктор Батурин отказался признать вину
Власти Москвы рассказали о планах открыть 24 станции метро до конца 2023 года 
Компанию Трампа и ее финдиректора обвинили в уклонении от налогов
Пожизненно осужденного за убийства сотрудника ЮКОСа этапировали из колонии
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию части населения
Новости партнеров
Прослушать новость

В США одобрили поправку о санкциях в отношении «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Maxim Shemetov / File Photo / Reuters

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США одобрил поправку, призванную аннулировать отказ американской администрации от санкций против газопровода «Северный поток-2» в 2022 финансовом году. Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что поправка была принята единогласно. В дальнейшем текст должны будут утвердить обе палаты Конгресса США, прежде чем законопроект направят американскому президенту Джо Байдену.

О том, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена снимет санкции с компании-оператора «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG, — сообщалось ранее. Как сообщили источники Reuters, Госдепартамент считает отмену мер частью национальных интересов Соединенных Штатов. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что это решение — шаг навстречу Германии.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом 11 июня.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США признали невозможным остановить «Северный поток-2» санкциями
Германия рассказала о переговорах с США по «Северному потоку-2»
Бывший посол назвал главные ошибки США по «Северному потоку-2»