В США одобрили поправку о санкциях в отношении «Северного потока-2»

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США одобрил поправку, призванную аннулировать отказ американской администрации от санкций против газопровода «Северный поток-2» в 2022 финансовом году. Об этом 1 июля сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что поправка была принята единогласно. В дальнейшем текст должны будут утвердить обе палаты Конгресса США, прежде чем законопроект направят американскому президенту Джо Байдену.

О том, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена снимет санкции с компании-оператора «Северного потока-2» — Nord Stream 2 AG, — сообщалось ранее. Как сообщили источники Reuters, Госдепартамент считает отмену мер частью национальных интересов Соединенных Штатов. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявлял, что это решение — шаг навстречу Германии.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом 11 июня.