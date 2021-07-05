Володин сравнил демократию в России и США

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью «Комсомольской правде» сравнил демократию и партийные режимы в России и США.

В беседе с изданием Володин отметил, что двухпартийная система в Соединенных Штатах «по сути однопартийная, весь ресурс — у одной политической силы». По его мнению, она обречена на проблемы, которых в дальнейшем появится еще больше, равно как и противоречий между американскими элитами. В качестве примера спикер Госдумы привел выборы президента США, после которых кандидаты на пост главы государства весь оставшийся срок «выясняют отношения между собой».

В то же время, указал Володин, в России политическая модель «более открытая», поскольку в Госдуме представлены четыре партии. По его мнению, это хорошо, так как находящиеся в парламенте фракции отражают предпочтения россиян.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Володин призвал оставлять президента России Владимира Путина главой государства «как можно дольше», поскольку при нем Россия станет еще сильнее, а люди будут жить лучше. «А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны», — объяснил он. В этом же интервью Володин рассказал, что у него нет и никогда не было президентских амбиций.