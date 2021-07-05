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Володин рассказал о редких качествах Путина

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью «Комсомольской правде» рассказал о редких качествах президента России Владимира Путина.

«У него есть качества, которыми крайне редко обладают люди, занимающие такие должности: доброта, эмпатия и человечность. Наряду с эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью», — отметил он.

Ранее Володин заявил, что у него нет и никогда не было президентских амбиций. «Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент», — сказал он.

Также спикер призвал оставлять Путина главой государства как можно дольше, поскольку при нем Россия станет еще сильнее.

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