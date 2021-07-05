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Володин ответил на вопрос о президентских амбициях

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что у него нет и никогда не было президентских амбиций. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент», — ответил он на вопрос интервьюера.

Ранее Володин оценил идею о новых санкциях, предложенных Европарламентом по отношению к Москве, и назвал такую позицию «безответственной». По его мнению, новые меры Европарламента направлены не на снижение напряженности, а лишь на то, чтобы «набрать политический вес» и напомнить о себе перед встречей глав США и России. При этом Брюссель использует одни и те же повторяющиеся тезисы о враждебных действиях со стороны России.

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