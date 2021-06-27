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Володин призвал ООН и ПАСЕ осудить Великобританию за инцидент с эсминцем

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Фото: Kremlin Pool

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал международные организации, включая ООН, ОБСЕ и Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), осудить Великобританию за инцидент с эсминцем Defender, написал он в своем Telegram-канале.

Володин также призвал не только осудить действия властей Великобритании, но и «призвать к ответственности тех, кто стоит за этой авантюрой». «Последствия могли быть страшными. Любые провокации против ядерной державы ставят под угрозу мир и глобальную безопасность в целом», — считает глава нижней палаты парламента.

Он отметил, что Евросоюз и США пытаются замолчать инцидент, в очередной раз проявляя двойные стандарты.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.

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