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Володин призвал Украину, Чехию и Прибалтику извиниться перед Россией

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Украину, Чехию и Прибалтику извиниться перед Россией за свои требования и перестать обвинять ее в проблемах. Соответствующий пост он разметил в своем Telegram-канале во вторник, 1 июня.

«Правильно было бы принести извинения и начать отношения, думая о будущем. Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию», — написал парламентарий.

По его словам, данные государства привыкли жить за счет других, но
«получать деньги и быть независимыми не получится». Володин напомнил, что Киев, опасаясь лишиться доходов от транзита российского газа, требует денежного возмещения за проект «Северный поток-2».

«Чехия, выдвинув надуманные обвинения против России в связи со взрывом боеприпасов во Врбетице, выслуживалась перед хозяином — США, а теперь ведет речь о 40 миллионах евро», — продолжил спикер.

Прибалтика, по его словам, просит какие-то «компенсации» за советский период.

«Да не Россия вам должна, а вы России. Будьте благодарны: граждане РФ не потребовали от вас то, что, отрывая от себя, вам давали. (...) Именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР», — добавил Володин.

29 мая бывший глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что нужно подготовить механизмы компенсации за потерю доходов от транзита российского газа.

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