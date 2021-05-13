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В Болгарии возмутились «антироссийской дикостью»

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Памятник Советской армии
Памятник Советской армии
Фото: Игорь Алексеев / Photoxpress.ru

В Болгарии возмутились нарастающей «антироссийской дикостью». Об этом заявил журналист Петё Блысков, передает РИА Новости.

Он отметил, что у активистов из местных СМИ, которые транслируют антироссийскую повестку и предлагают избавиться от советского наследия, наблюдаются «признаки серьезных психических расстройств». Блысков, в частности, осудил коллегу Горана Благоева, который потребовал переименовать храм-памятник Александра Невского.

Журналист также раскритиковал репортера Иво Инджева, предложившего снести памятник Советской армии. По мнению Инджева, Болгарию от фашистов освободила не советская, а Красная армия.

Ранее прокуратура Болгарии заподозрила граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева. Компания Гебрева позже обвинила прокуратуру Болгарии в искажении фактов.

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