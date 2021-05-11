Президент Болгарии распустил парламент

Президент Болгарии Румен Радев своим указом распустил Народное собрание — парламент страны — и назначил новые выборы на 11 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы болгарского государства. На такой шаг он пошел после того, как партии не смогли сформировать правящую коалицию.

«Президент Румен Радев распускает своим указом 45-е Народное собрание 12 мая 2021 года. Глава государства назначает проведение парламентских выборов на 11 июля нынешнего года», — приводит агентство текст заявления пресс-службы.

Глава государства назначил технический кабинет министров, главой технического правительства сделал бывшего вице-премьера и министра обороны Стефана Янева. Временные власти приступят к работе 12 мая.

Переговоры о создании правящей коалиции велись со дня выборов 4 апреля. Ни одна из партий не смогла получить поддержку парламентского большинства.