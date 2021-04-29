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Кремль ответил на обвинения Болгарии в адрес России

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, назвал безосновательными и бездоказательными обвинения Болгарии в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков также объявил о том, что Россия предпримет ответные меры.

«Россия реагирует и будет реагировать. Без реакции подобные неприемлемые провокационные шаги и безосновательные, бездоказательные обвинения России не могут оставаться. Любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — заявил пресс-секретарь.

Ранее прокуратура Болгарии заподозрила граждан России в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 по 2020 годы на оружейных заводах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева. Целью уничтожения была продукция, которая якобы должна была вывозиться на Украину и в Грузию.

Обвинения Болгарии в адрес России прозвучали после обвинений Чехии, сообщившей о причастности российских агентов к взрыву на складе боеприпасов, произошедшему в 2014 году во Врбетице.

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