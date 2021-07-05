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Володин призвал оставлять Путина президентом «как можно дольше»

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оставлять президента России Владимира Путина главой государства «как можно дольше», поскольку при нем Россия станет еще сильнее. Он заявил об этом в интервью «Комсомольской правде».

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны», — объяснил он.

В этом же интервью Володин рассказал, что у него нет и никогда не было президентских амбиций.

30 июня Путин во время прямой линии ответил на вопрос о своих планах после отставки. «А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», — сказал он.

Ранее в мае Володин оценил идею о новых санкциях, предложенных Европарламентом по отношению к Москве, и назвал такую позицию «безответственной». По его мнению, новые меры Европарламента направлены не на снижение напряженности, а лишь на то, чтобы «набрать политический вес» и напомнить о себе перед встречей глав США и России.

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