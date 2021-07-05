Володин призвал оставлять Путина президентом «как можно дольше»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оставлять президента России Владимира Путина главой государства «как можно дольше», поскольку при нем Россия станет еще сильнее. Он заявил об этом в интервью «Комсомольской правде».

«Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны», — объяснил он.

В этом же интервью Володин рассказал, что у него нет и никогда не было президентских амбиций.

30 июня Путин во время прямой линии ответил на вопрос о своих планах после отставки. «А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть», — сказал он.

Ранее в мае Володин оценил идею о новых санкциях, предложенных Европарламентом по отношению к Москве, и назвал такую позицию «безответственной». По его мнению, новые меры Европарламента направлены не на снижение напряженности, а лишь на то, чтобы «набрать политический вес» и напомнить о себе перед встречей глав США и России.