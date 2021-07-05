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Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Афганистане

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обострившуюся ситуацию в Афганистане. Информация об этом появилась в понедельник, 5 июля, на сайте Кремля.

Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по региональной проблематике, прежде всего в контексте обострения ситуации в Афганистане.

«При обсуждении вопросов двусторонней повестки дня была дана высокая оценка развитию российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества», — уточняется в сообщении. Также в тексте говорится, что президенты условились о дальнейших контактах.

Ранее 5 июля Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, они обсудили ситуацию на афганской границе.

4 июля сообщалось, что погранвойска Таджикистана впустили на территорию страны почти 100 афганских военных, которые вынуждены были покинуть Афганистан после захвата членами радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) уезда Хохон провинции Бадахшан.

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