Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на афганской границе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили ситуацию на афганской границе, сообщает РИА Новости в понедельник, 5 июля.

Собеседники отметили эскалацию вооруженного противостояния в Афганистане, в том числе в приграничной зоне.

В свете этого Путин пообещал оказать поддержку Таджикистану как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее сообщалось, что погранвойска Таджикистана впустили на территорию страны почти 100 афганских военных, которые вынуждены были покинуть Афганистан после захвата членами радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) уезда Хохон провинции Бадахшан.