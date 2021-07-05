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Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию на афганской границе

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Они обсудили ситуацию на афганской границе, сообщает РИА Новости в понедельник, 5 июля.

Собеседники отметили эскалацию вооруженного противостояния в Афганистане, в том числе в приграничной зоне.

В свете этого Путин пообещал оказать поддержку Таджикистану как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее сообщалось, что погранвойска Таджикистана впустили на территорию страны почти 100 афганских военных, которые вынуждены были покинуть Афганистан после захвата членами радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) уезда Хохон провинции Бадахшан.

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