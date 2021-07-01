Путин ужесточил наказание за повторную езду в пьяном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за повторную езду в пьяном виде. Согласно документу, максимальный срок лишения свободы за неоднократное управление в нетрезвом виде увеличился до трех лет. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в статью 264.1 УK РФ. Теперь штраф нарушителю составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Ранее за это нарушение предусматривался штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок от одного до двух лет. Новый закон предусматривает лишение права занимать определенные должности на срок до шести лет.

Также в качестве наказания предусмотрено до двух лет исправительных работ, до трех лет ограничения свободы либо до трех лет принудительных работ.

Ранее сообщалось, что Госдума 9 июня приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение позволит уменьшить число аварий и количество жертв на дорогах.