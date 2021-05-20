Российский депутат устроил массовое ДТП

В Ростове-на-Дону депутат регионального парламента устроил массовое ДТП. Видео с места аварии в своем Telegram-канале опубликовал «Подъем».

На кадрах, снятых очевидцем, видны последствия аварии — четыре автомобиля разбиты. «Так у нас депутаты, сука, ездят! Пьяные в хлам!» — прокомментировал автор ролика.

Как сообщает издание, депутат Александр Михалев на своей Audi А7 врезался в автомобиль Renault, после чего по инерции столкнулись еще три машины, ехавшие в попутном направлении. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Пока мы видели только один ролик в СМИ. Мы пока не знаем, есть его вина или нет, был он трезвый или нет, у нас нет таких заключений», — заявили в пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области.

14 мая в Telegram-каналах появилось видео, на котором автомобиль экс-губернатора Липецкой области, сенатора Олега Королева со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось, что он сбивал дорожные знаки, а позднее уснул в автомобиле.