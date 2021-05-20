Россия
 
Последние новости
Минэнерго опровергло проблемы с энергомостом в Крым
Женщину сочли мертвой и лишили миллиона рублей
СБУ объявила в розыск подозреваемого в госизмене депутата из партии Медведчука
Штат США запретил обязательное ношение масок
Маэстро Понасенков раскрыл закулисье съемок на Первом канале
Трогавший двух мальчиков замдиректора детского лагеря получил семь лет колонии
Домогаров рассказал о тайной свадьбе
Показано рождение самого большого в мире айсберга
Русским откажут в праве считаться коренным народом Украины
Новости партнеров

Российский депутат устроил массовое ДТП

Перейти в «Мою Ленту»

В Ростове-на-Дону депутат регионального парламента устроил массовое ДТП. Видео с места аварии в своем Telegram-канале опубликовал «Подъем».

На кадрах, снятых очевидцем, видны последствия аварии — четыре автомобиля разбиты. «Так у нас депутаты, сука, ездят! Пьяные в хлам!» — прокомментировал автор ролика.

Как сообщает издание, депутат Александр Михалев на своей Audi А7 врезался в автомобиль Renault, после чего по инерции столкнулись еще три машины, ехавшие в попутном направлении. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Пока мы видели только один ролик в СМИ. Мы пока не знаем, есть его вина или нет, был он трезвый или нет, у нас нет таких заключений», — заявили в пресс-службе Законодательного собрания Ростовской области.

14 мая в Telegram-каналах появилось видео, на котором автомобиль экс-губернатора Липецкой области, сенатора Олега Королева со спущенными колесами неровно едет по дороге, периодически заезжая на разделительную полосу. Сообщалось, что он сбивал дорожные знаки, а позднее уснул в автомобиле.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Липецкий губернатор отреагировал на ДТП с сенатором Королевым
Адвокат прокомментировал отказ экс-губернатора от теста на опьянение после ДТП
Появилось видео с таранящим другой автомобиль российским экс-губернатором